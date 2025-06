Scout intossicati dal pesce In 14 finiscono all’ospedale

Una vacanza tra amici si è trasformata in un dramma: 14 giovani scout bresciani, colpiti da un’intossicazione alimentare, sono finiti in ospedale. La paura e l’incertezza hanno avvolto la comunità mentre i ragazzi, tra i 14 e i 15 anni, combattono contro i sintomi di questa improvvisa emergenza. Una vicenda che sottolinea l’importanza della sicurezza alimentare anche in momenti di relax e divertimento.

Paura per un gruppo di scout in vacanza bresciana, vittima di una probabile intossicazione alimentare. Durante la mattinata di domenica 15 giugno si è verificato il malore collettivo che li ha fatti finire tutti in ospedale. Quattordici ragazzini, tra i 14 e i 15 anni, sono stati ricoverati in due ospedali della provincia di Brescia con sintomi riconducibili a un’intossicazione alimentare presumibilmente legata al fatto che hanno mangiato del pesce. I giovani, ospiti da giovedì nella struttura Il Chiavicone a Quinzano d’Oglio, avevano preparato il pasto con pesce proveniente dalla zona. Non è ancora chiaro se siano stati loro stessi a pescarlo o se fosse stato fornito da altri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scout intossicati dal pesce. In 14 finiscono all’ospedale

In questa notizia si parla di: scout - pesce - ospedale - intossicati

Scout mangiano pesce pescato durante un’escursione e stanno male: 14 ragazzi intossicati in ospedale - Una tranquilla giornata a Quinzano d'Oglio si è trasformata in un incubo per 14 giovani scout e un animatore, colpiti da un'intossicazione alimentare dopo aver consumato pesce pescato durante un'escursione.

Scout intossicati dal pesce. In 14 finiscono all’ospedale; Scout mangiano pesce pescato durante un'escursione e stanno male: 14 ragazzi intossicati in ospedale; Quinzano, il pranzo di pesce finisce male: 15 scout in ospedale.

Scout intossicati dal pesce. In 14 finiscono all’ospedale - Paura per un gruppo di scout in vacanza bresciana, vittima di una probabile intossicazione alimentare. Come scrive ilgiorno.it

Scout mangiano pesce pescato durante un’escursione e stanno male: 14 ragazzi intossicati in ospedale - Domenica mattina a Quinzano d'Oglio (Brescia) un gruppo di scout si è sentito male dopo aver mangiato del pesce pescato durante un'escursione ... Scrive fanpage.it