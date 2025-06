Scossa fortissima muore folgorato a soli 26 anni Tragedia in Italia quell’istante fatale

Una tragedia sfiorata in Italia ci ricorda quanto il rischio sul lavoro possa essere fatale. Un giovane di soli 26 anni ha perso la vita in un incidente drammatico nell’Agrigentino, vittima di una scossa fortissima e di una folgorazione fatale durante un intervento tecnico su un impianto fotovoltaico. La scena si svolge tra Menfi e Santa Margherita di Belìce, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità. Quello che segue è un appello alla massima sicurezza e consapevolezza.

Tragedia sul lavoro nell’Agrigentino, dove un giovane operaio di 26 anni ha perso la vita mentre era impegnato in un intervento tecnico. Il dramma si è consumato in un impianto fotovoltaico situato in contrada Genovese, nella zona compresa tra Menfi e Santa Margherita di Belìce. Secondo una prima ricostruzione, la vittima — un ragazzo originario di Caccamo, in provincia di Palermo — stava effettuando lavori di installazione all’interno dell’impianto, che risulterebbe ancora in fase di costruzione. Durante l’intervento, per cause ancora da chiarire, l’operaio sarebbe stato colpito da una scarica elettrica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it