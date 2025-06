Scoppia l’incendio in cucina il cane si rifugia nel terrazzo | salvato dai vigili del fuoco

Un incendio improvviso in un appartamento di Grosseto ha scosso la tranquilla mattinata di martedì 17 giugno. Le fiamme, nate nella cucina, hanno minacciato la sicurezza degli abitanti e del fedele cane di famiglia, che si è rifugiato sul terrazzo per mettersi in salvo. Grazie all'intervento rapido dei vigili del fuoco, il pericolo è stato neutralizzato e la salvezza dell'animale è stata assicurata. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza.

Grosseto, 17 giugno 2025 – Un incendio è scoppiato nella mattina di oggi, martedì 17 giugno, in un appartamento in via Marsiliana a Grosseto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La squadra, dopo aver indossato gli autoprotettori ad aria, è entrata nell’abitazione posta al piano terra rialzato. Le fiamme, che si erano originale nella cucina dell’appartamento, sono state prontamente domate. L’incendio ha provocato danni significativi ai pensili della cucina e ha causato l’annerimento da fumo di tutto l’appartamento. Durante le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno salvato il cane di famiglia, che si era rifugiato nel terrazzo per sfuggire al calore e al fumo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scoppia l’incendio in cucina, il cane si rifugia nel terrazzo: salvato dai vigili del fuoco

In questa notizia si parla di: incendio - cucina - vigili - fuoco

Incendio in una casa di Fidenza: prende fuoco la cucina - Nel pomeriggio di martedì 13 maggio, un principio d'incendio ha colpito la cucina di un'abitazione in via Marconi a Fidenza.

++ Fiamme questa mattina in un'osteria di Gorizia: l'intervento dei vigili del fuoco ++ https://www.friulioggi.it/cronaca/incendio-osteria-gorizia-fiamme-partite-cucina-30-maggio-2025/ #incendio #osteria #gorizia #friulioggi Vai su Facebook

Scoppia l’incendio in cucina, il cane si rifugia nel terrazzo: salvato dai vigili del fuoco; Fiamme nell'area cucina, principio d'incendio nel bar del Teatro Massimo; Incendio in cucina, Vigili del fuoco a Solaro.

Incendio nella cucina del bar del Teatro Massimo a Palermo: solo tanta paura, si indaga sulle cause - Principio di incendio nel pomeriggio nei locali della cucina del bar del Teatro Massimo di Palermo. Scrive lasicilia.it

Incendio a Pomezia, vigili del fuoco salvano un’anziana rimasta intrappolata al primo piano - Le fiamme sono scoppiate nella cucina di una villetta, anziana salvata dai pompieri. Secondo fanpage.it