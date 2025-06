Scontro fra due vetture lungo via Vestina a Montesilvano

Un episodio di tensione si è verificato nella tarda mattinata del 17 giugno lungo via Vestina a Montesilvano, coinvolgendo una Fiat 500 e una Skoda Fabia. L’incidente, ancora in fase di accertamento, ha richiesto l’intervento della polizia locale per chiarire le cause e ricostruire la dinamica. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite gravi, ma l’episodio ha suscitato preoccupazione tra i passanti e gli automobilisti della zona.

Incidente nella tarda mattinata del 17 giugno a Montesilvano. Due vetture, una Fiat 500 e una Skoda Fabia per circostanze ancora da chiarire, si sono urtate all'altezza del ristorante Alle Botti. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Montesilvano per i rilievi e per ricostruire la dinamica. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Scontro fra due vetture lungo via Vestina a Montesilvano

In questa notizia si parla di: montesilvano - vetture - scontro - lungo

VORAGINE sulla strada parco, a Montesilvano, per il comitato: "Il tracciato non regge il peso dei mezzi" [VIDEO] La notizia: https://cityne.ws/lAMxE Vai su Facebook

Scontro fra due vetture lungo via Vestina a Montesilvano; Scontro fra veicoli tra via Umbria e via Aldo Moro a Montesilvano: chiusura temporanea del lungomare e caos traffico; Perde il controllo dell'auto lungo la circonvallazione e finisce contro altra vettura, ferite 2 ragazze [FOTO].

Scontro fra due vetture lungo via Vestina a Montesilvano - Poco prima delle 12 due automobili si sono urtate per circostanze da chiarire lungo via Vestina all'altezza del ristorante "Alle botti" ... Scrive ilpescara.it

Montesilvano, auto contro un bus elettrico: schianto sulla Strada Parco - Che alla guida della sua auto è finito contro un bus di Tua all’incrocio tra l’ex tracciato ferroviario e via Torrente Piomba, a Montesilvano ... Segnala ilmessaggero.it