Scontro fra auto e camion giovane di 26 anni trasportato in ospedale

Un incidente sconvolge Borgo a Mozzano, dove un giovane di 26 anni è rimasto coinvolto in uno scontro tra auto e camion sulla via Ludovica. L’impatto, che ha provocato un trauma al bacino, ha richiesto il rapido intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale. Fortunatamente, le condizioni del ragazzo non sembrano gravi, ma l’evento riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale nella zona. La...

Borgo a Mozzano (Lucca), 17 giugno 2025 – Paura sulla via Ludovica per un incidente fra auto e camion. Lo scontro è avvenuto nel comune di Borgo a Mozzan o, in provincia di Lucca. Secondo le prime informazioni un giovane di 26 anni, che era alla guida della macchina, ha avuto la peggio. Nell’incidente ha infatti riportato un trauma al bacino ed è stato trasportato all’ospedale Cisanello. Da quanto emerso non sarebbe in gravi condizioni. La chiamata al 118 è arrivata poco dopo le 14 del pomeriggio di oggi, 17 giugno. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso Pegaso, altri mezzi del 118 e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontro fra auto e camion, giovane di 26 anni trasportato in ospedale

In questa notizia si parla di: scontro - auto - camion - giovane

Incidente a Torino Madonna di Campagna: scontro tra due auto all'incrocio, una resta ribaltata su un fianco - Un incidente stradale ha scosso il quartiere Madonna di Campagna a Torino, oggi, giovedì 15 maggio 2025.

SCONTRO SULL'A22 FRA 4 CAMION E DUE AUTO....INARRESTABILI MODENA. Stamani alle 11,15 sull'A22 tra Carpi e Campogalliano, scontro fra 4 camion e 2 auto. Quattro i feriti lievi che sono stasti trasportati dal 118 all'ospedale Ramazzini di Carpi. Sul Vai su Facebook

Scontro fra auto e camion, giovane di 26 anni trasportato in ospedale; Marone, incidente in galleria: il 29enne Simone Turla muore nello scontro tra camion e due auto; Ostra, scontro auto-camion: giovane soccorsa in eliambulanza.

Scontro fra auto e camion, giovane di 26 anni trasportato in ospedale - Sul posto i mezzi del 118, l’elisoccorso Pegaso e i vigili del fuoco ... Si legge su lanazione.it

Si scontra con un camion sulla Lodovica: 26enne in elicottero a Cisanello - L'incidente poco dopo le 14,30 di oggi all'incrocio con via I maggio. Lo riporta luccaindiretta.it