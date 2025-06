Scontro auto camion sulla Brebemi grave 50enne

Un grave incidente sulla Brebemi scuote la Lombardia: un auto e un camion si sono scontrati nel tratto tra Albignano e Trecella, lasciando un uomo di 50 anni in condizioni critiche. L’episodio, avvenuto pochi minuti prima di mezzogiorno, è ancora sotto investigazione, ma le prime ricostruzioni indicano un impatto violento che ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorsi. La situazione resta critica e gli aggiornamenti sono attesi a breve.

Un uomo di 50 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo un incidente sull’autostrada Brebemi nel tratto milanese tra Albignano e Trecella, poco lontano dalla Bassa Bergamasca. L’allarme pochi minuti prima di mezzogiorno di martedì 17 giugno in direzione Brescia: per cause ancora in fase di accertamento l’auto guidata dal 50enne si sarebbe scontrata con un camion. L’uomo è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio ed è stato rianimato dai sanitari giunti sul posto. Trasportato in elisoccorso al Niguarda, è stato ricoverato in codice rosso.  I soccorsi sul luogo dell'incidente  Ferite non gravi alle braccia per il 52enne alla guida del tir, portato in ospedale a Treviglio in codice verde. 🔗 Leggi su Bergamonews.it