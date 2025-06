Scontri al corteo per Alfredo Cospito a Milano condannati 10 anarchici | pene fino a 4 anni e 7 mesi

Il primo grado del processo contro 11 anarchici sostenitori di Alfredo Cospito si conclude con dieci condanne e un'assoluzione, segnando un punto importante nella giustizia italiana. Le pene, fino a quattro anni e sette mesi, riflettono la severità delle accuse di resistenza, danneggiamento e travisamento legate alla manifestazione di solidarietà dell'11 febbraio 2023. Un episodio che accende il dibattito su libertà di espressione e repressione. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda.

