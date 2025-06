Scomparsa Luciana Borellini dirigente della Provincia e presidente del San Filippo Neri

La scomparsa di Luciana Borellini, stimata dirigente della provincia e presidente del San Filippo Neri, lascia un vuoto profondo nella comunità modenese. Con quasi quattro decenni di dedizione e competenza, ha scritto pagine importanti nella pubblica amministrazione, distinguendosi per passione e integrità. La sua memoria vivrà come esempio di impegno e professionalità, e il suo lascito continuerà a ispirare tutti coloro che l’hanno conosciuta e stimata.

Cordoglio per la scomparsa di Luciana Borellini, figura molto nota nella pubblica amministrazione modenese per aver ricoperto il ruolo di Dirigente in Provincia per quasi 40 anni. Laureata in Pedagogia, ha ricoperto diversi ruoli nei settori della gestione del personale, patrimonio, economato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Scomparsa Luciana Borellini, dirigente della Provincia e presidente del San Filippo Neri

scomparsa - luciana - borellini - dirigente

