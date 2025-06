Sciopero treni e aerei 20 giugno 2025 | orari fasce di garanzia e chi si ferma

Il 20 giugno 2025, preparatevi a una giornata di disagi e imprevisti: uno sciopero generale nazionale coinvolgerà treni, aerei, trasporto locale e merci, autostrade e settore marittimo-portuale. Per sapere come muoversi senza stress, è fondamentale conoscere le fasce di garanzia e le fasce orarie interessate. Ecco tutto quello che bisogna sapere per affrontare questa giornata di protesta con la massima consapevolezza e sicurezza.

Venerdì 20 giugno 2025 sarà un'altra giornata complicata per i viaggiatori a causa di uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà treni, trasporto pubblico locale, aerei, autostrade, settore marittimo-portuale e il trasporto merci ferroviario. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base — tra cui Usb, Cub, Sgb, Fisi, Flai, Si-Cobas — per protestare contro la gestione della spesa pubblica e chiedere maggiori investimenti in sanità, scuola, sicurezza sul lavoro e trasporti. Oltre a queste questioni, i sindacati reclamano aumenti salariali, il rinnovo dei contratti collettivi, la riduzione dell'orario di lavoro e si oppongono a privatizzazioni e precarizzazione.

