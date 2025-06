Sciopero nazionale metalmeccanici | a Bergamo la manifestazione lombarda

Bergamo si prepara ad essere protagonista di un momento cruciale per i lavoratori metalmeccanici lombardi: venerdì 20 giugno, la città ospiterà la manifestazione regionale dello sciopero nazionale, una mobilitazione fondamentale per rivendicare il rinnovo del contratto. Promossa da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil, questa giornata di protesta unisce le voci di migliaia di operai desiderosi di un futuro più giusto e dignitoso. Alla ...

Bergamo – Sarà a Bergamo la compagine lombarda dello sciopero nazionale dei metalmeccanic i di venerdì 20 giugno per il rinnovo del contratto nazionale. La città ospiterà la manifestazione regionale dello sciopero promosso da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil. L’appuntamento è fissato alle ore 9.30 in piazzale Marconi, alla stazione della città, con partenza del corteo alle ore 10. La manifestazione si concluderà in piazza Vittorio Veneto. Alla fine del corteo interverranno Mirko Dolzadelli, segretario generale Fim Cisl Lombardia, Vittorio Sarti, coordinatore Uilm Uil Lombardia e, a conclusione della manifestazione, Luca Trevisan, segretario organizzativo Fiom Cgil Nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it