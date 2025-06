Sciopero mezzi a Roma | fasce orarie

Venerdì 20 giugno, Roma e tutta Italia si preparano a una giornata di disagi dovuti allo sciopero generale dei trasporti. Trenitalia, autobus, metropolitane, voli e autostrade saranno coinvolti in una mobilitazione che mira a evidenziare le esigenze e le rivendicazioni dei lavoratori del settore. Se devi spostarti, consulta le fasce orarie di garanzia e pianifica in anticipo i tuoi percorsi: la mobilitazione promette di influenzare profondamente la mobilità urbana.

Venerdì 20 giugno si preannuncia una giornata difficile per chi dovrà spostarsi nella Capitale e in tutta Italia: è stato infatti indetto uno sciopero generale nazionale dei trasporti, che coinvolgerà treni, autobus, metropolitane, voli, autostrade, trasporto marittimo e merci ferroviarie. La mobilitazione è promossa da diverse sigle sindacali di base – Usb, Cub, Sgb, Fisi, Flai, Si-Cobas, tra le principali – per protestare contro l'attuale gestione della spesa pubblica. Al centro della protesta ci sono richieste di maggiori investimenti in sanità, scuola, trasporti e sicurezza sul lavoro, nonché aumenti salariali, riduzione dell'orario lavorativo e il rinnovo dei contratti collettivi.