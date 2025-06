Sciopero generale venerdì 20 giugno 2025 fermi aerei treni bus e metro | chi è interessato e le fasce di garanzia

Il 20 giugno 2025 si prospetta un venerdì nero per i trasporti italiani: uno sciopero generale interesserà aerei, treni, bus e metro, con possibili disagi su scala nazionale. Pendolari, viaggiatori e lavoratori dovranno pianificare in anticipo, considerando ritardi e cancellazioni. Per minimizzare i disagi, le fasce di garanzia saranno attive, ma è fondamentale rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni e prepararsi alle sfide di questa giornata critica.

