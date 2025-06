Sciopero generale | lavoratori contro tagli al welfare e guerre in Ucraina e Medio Oriente

Venerdì si annuncia un giorno cruciale di mobilitazione, con uno sciopero generale dei lavoratori del settore pubblico e privato indetto da Cub, Usb e Sgb. In questa protesta unitaria, si chiedono fermamente il blocco dei tagli al welfare e ai salari, oltre a una forte pressione affinché i governi si impegnino a fermare le guerre in Ucraina e Medio Oriente. Un momento di forte solidarietà e azione per difendere i diritti e la pace.

Con l'obiettivo di fermare il taglio al welfare e ai salari e di "fare pressione perché il Governo si impegni a bloccare le guerre in atto in Ucraina e in Medio Oriente ", venerdì si svolgerà uno sciopero generale dei lavoratori del settore pubblico e privato proclamato da Cub, Usb e Sgb. Sono possibili seri disagi al trasporto ferroviario, aereo e locale. Ita ha, per esempio, già annunciato la cancellazione di 32 voli tra domestici e internazionali nel giorno dell'astensione. L'iniziativa di protesta è stata presentata oggi in piazza della Scala a Milano, congiuntamente alla richiesta di un incontro con il sindaco Giuseppe Sala al termine della manifestazione che il prossimo 20 giugno culminerà proprio davanti al teatro del Piermarini.

