Sciopero generale | Ita Airways cancella 34 voli il 20 giugno

Lo sciopero generale del 20 giugno ha causato disagi anche per Ita Airways, con la cancellazione di 34 voli tra quelli nazionali e internazionali. La compagnia aerea ha annunciato che 32 rotte sono state annullate nel giorno dello sciopero, mentre due voli sono stati soppressi rispettivamente il 19 e il 21 giugno. Un episodio che sottolinea come le proteste influenzino anche il settore dei trasporti, creando incertezza tra i viaggiatori.

A seguito della proclamazione dello sciopero generale nazionale delle categorie pubbliche e private proclamato dai sindacati di base previsto per la giornata di venerd√¨ 20 giugno, Ita Airways "si √® vista costretta a cancellare 34 voli tra domestici e internazionali, di cui 32 previsti nel giorno dello sciopero (soppressi il 19 e il 21 giugno gli altri due. Si tratta di due voli nazionali, ndr)". Lo si apprende dal sito web ufficiale della compagnia, alla sezione "Informazioni di viaggio", che invita inoltre tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a "verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways. 🔗 Leggi su Quotidiano.net