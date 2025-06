Sciopero del 20 giugno | i servizi minimi garantiti dal Comune

Il 20 giugno 2025, lo sciopero generale proclamato dal SGB coinvolge tutte le categorie del pubblico e privato. Nonostante l’astensione dal lavoro, i servizi essenziali continueranno a funzionare per garantire la tutela di cittadini e utenti. Scopri quali sono i servizi minimi garantiti, tra cui i servizi demografici, e come questa giornata potrà influenzare le tue attività quotidiane, assicurando un equilibrio tra diritti e servizi fondamentali.

 proclamato da SGB – Sindacato Generale di Base- uno sciopero nazionale generale del personale di tutte le categorie pubbliche e private, per l'intera giornata di venerdì 20 giugno 2025. Nell'occasione verranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali come segue: Servizi Demografici.

Sciopero treni 23 maggio 2025: orari, treni garantiti e servizi sostitutivi - Venerdì 23 maggio 2025, pendolari in allerta: uno sciopero treni durerà quasi tutto il giorno, dalle 1:00 alle 23:59.

? #muoversivenezia | SCIOPERO NAZIONALE 24H venerdì 20 giugno 2025 ? garantite tutte le corse in partenza dal capolinea a partire dalle ore 06:00 e fino alle ore 08:59 e a partire dalle ore 16:30 fino alle ore 19:29. nel servizio navigazio Vai su Facebook

