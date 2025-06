Sciopero dei treni il 19 e 20 giugno | possibili cancellazioni sulla rete nazionale

Se hai in programma un viaggio in treno tra il 19 e il 20 giugno, tieni presente che uno sciopero nazionale potrebbe influenzare i tuoi piani. L'astensione dal lavoro coinvolgerà il personale di Trenitalia, FS e Tper, con possibili cancellazioni e variazioni su tutta la rete italiana. Per viaggiare senza sorprese, verifica sempre gli aggiornamenti e pianifica di conseguenza. La tua attenzione può fare la differenza tra un viaggio sereno e un imprevisto.

Chi ha in programma un viaggio in treno tra giovedì 19 e venerdì 20 giugno 2025 dovrĂ fare attenzione: è stato indetto uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolgerĂ il personale del Gruppo FS, di Trenitalia e di Trenitalia Tper, con possibili cancellazioni e variazioni dei servizi ferroviari su scala nazionale. L’agitazione sindacale prenderĂ il via alle ore 21:00 del 19 giugno e si concluderĂ alle 21:00 del giorno successivo, coinvolgendo gran parte del personale operativo. Tuttavia, sono esclusi dallo sciopero gli addetti alla Sala Circolazione RFI della Sardegna e il personale mobile di Trenitalia operante in Piemonte e Valle d’Aosta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

