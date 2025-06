Sciopero dei trasporti bus a rischio a Monza e in Brianza | gli orari

Venerdì 20 giugno, Monza e la Brianza si preparano a un caos sui mezzi di trasporto: uno sciopero generale mette a rischio treni e bus, lasciando i pendolari in balia dell’incertezza. La giornata si preannuncia critica e richiede attenzione alle future comunicazioni. Per chi si affida ai trasporti pubblici, è fondamentale pianificare con anticipo e restare aggiornati sulle eventuali variazioni degli orari, perché ogni minuto potrebbe fare la differenza tra arrivare puntuali o perdere l’appuntamento.

Venerdì 20 giugno sarà una giornata nera per i pendolari chi si spostano a Monza in Brianza: è stato infatti confermato lo sciopero generale che coinvolgerà anche il settore dei trasporti. A rischio, per buona parte della giornata, ci saranno i treni - regionali e a lunga percorrenza - e dei bus. 🔗 Leggi su Monzatoday.it