Sciopero dei trasporti a Napoli metro bus e funicolari a rischio | orari e fasce di garanzia Anm

Preparatevi a un venerdì diverso a Napoli: lo sciopero dei trasporti, tra metro, bus e funicolari, potrebbe causare disagi dalle prime ore dell’alba fino a sera. ANM assicura che, durante le fasce di garanzia, il servizio sarà garantito, ma è fondamentale pianificare con anticipo. Restate aggiornati per evitare imprevisti e scoprire come muovervi senza stress in questa giornata di mobilitazione.

Anm informa che venerdì 20 giugno 2025 l'organizzazione sindacale USB aderisce allo sciopero generale di 24 ore. Lo sciopero sarà articolato dalle ore 03:01 del 20 giugno alle ore 03.00 del 21 giugno. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Sciopero dei trasporti a Napoli, metro, bus e funicolari a rischio: orari e fasce di garanzia Anm

