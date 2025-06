Sciopero alla Peg Perego | No ai 90 licenziamenti

A Arcore, il cuore di Peg Perego batte forte contro lo sciopero e i 90 licenziamenti annunciati. In un contesto di sfide globali e crisi economica, l’azienda, leader nelle carrozzine, si trova ad affrontare un difficile incrocio tra competitività e tutela dei lavoratori. La protesta rappresenta un grido di solidarietà, ma anche una chiamata all’azienda affinché ripensi le sue scelte e garantisca un futuro sostenibile per tutti.

Arcore (Monza e Brianza) – Sciopero contro i 90 licenziamenti, un colpo al cuore per Peg Perego, il colosso delle carrozzine svuotato della feroce concorrenza cinese aggravata dai dazi americani che hanno inflitto un altro colpo ad affari che navigano già in acque agitate: -15% nei primi mesi del 2025. Scenario difficile e ora i sindacati protestano contro “scelte aziendali sbagliate” e il fatto che a pagarne il prezzo rischiano di essere i lavoratori, 236 in tutto. Con un’altra spada di Damocle che incombe sulla loro testa: il 30 settembre scadrà definitivamente la dote di ammortizzatori sociali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it