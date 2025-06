Sciopero 20 giugno 2025 stop a treni aerei bus e metro | orari e chi aderisce

Preparati a un venerdì complicato: il 20 giugno 2025 è stato proclamato uno sciopero nazionale che coinvolgerà treni, bus, aerei, autostrade e settore marittimo-portuale. Una giornata di disagi per milioni di italiani pronti a viaggiare. Ma quali sono gli orari e chi aderisce? Scopriamolo insieme e pianifica in anticipo i tuoi spostamenti per affrontare al meglio questa giornata di proteste.

Per tutti coloro che dovranno affrontare un viaggio, venerdì 20 giugno 2025 sarà una giornata difficile. È stato proclamato un nuovo sciopero nazionale che si terrà proprio venerdì e che ad essere coinvolti saranno treni, trasporto pubblico locale, aerei, autostrade, settore marittimo-portuale e il trasporto merci ferroviario. La mobilitazione è stata indetta dai sindacati di .

