sci alpino a livigno la coppa del mondo 2025 mentre bormio pensa al futuro con una stelvio rinnovata

Nel cuore delle Alpi, Livigno si prepara a scrivere una nuova pagina di storia sportiva ospitando la tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2025, con il Super-G del 27 dicembre. Mentre Bormio guarda al futuro con la Stelvio rinnovata, questa scelta segna un nuovo capitolo di passione e innovazione. Un’edizione che promette emozioni indimenticabili e che rafforza il ruolo dell’Italia come protagonista sulla scena internazionale...

Nel 2025 sarĂ Livigno a ospitare la tappa valtellinese della Coppa del Mondo di sci alpino, con un Super-G in programma il 27 dicembre. Una novitĂ dettata dalla necessitĂ di alleggerire il calendario in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che ha momentaneamente messo in pausa. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it