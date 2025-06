Schlein | Netanyahu scavalca anche Trump Meloni agisca

Elly Schlein mette in discussione le azioni di Netanyahu, affermando che Israele ha “scavalcato” anche gli Stati Uniti nelle decisioni di attacco in Iran. Durante l’assemblea dei giovani di Confindustria, la leader Pd esprime preoccupazione e critica le recenti mosse unilaterali, sostenendo che queste azioni potrebbero cambiare gli equilibri internazionali. Ma cosa significherà tutto ciò per il futuro della diplomazia globale?

ROMA – Israele ha “scavalcato” anche gli Usa decidendo di attaccare l’Iram, secondo Elly Schlein. La segretaria Pd lo ha detto parlando all’assemblea dei giovani di Confindustria. “Siamo estremamente preoccupati da quello che vediamo e quello che ha detto Trump a mio avviso è un modo per coprire il fatto che Netanyahu con questa azione unilaterale abbia scavalcato anche lui”. “La mia impressione è questa”, ha aggiunto. “Sicuramente erano avvertiti, questo l’ha detto anche lui nelle primissime ore, ma ha detto subito: noi non siamo coinvolti. Poi nella seconda dichiarazione dice: attacchi eccellenti! Ecco, c’è qualcosa che non torna”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Schlein: “Netanyahu scavalca anche Trump, Meloni agisca”

