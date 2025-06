Schlein dà buca alla piazza contro il riarmo Ue | Impegno in programma da tempo Ma qualcuno del Pd ci sarà

Elly Schlein, segretaria del PD, parteciperà a un incontro a Amsterdam con Verdi e socialisti europei, un impegno programmato da tempo. Tuttavia, alla manifestazione contro il riarmo dell’UE a Roma, ci sarà “qualcuno del PD”, lasciando aperta la domanda su quale sia la posizione ufficiale del partito. La presenza dei rappresentanti di vari schieramenti rende il quadro politico più complesso e interessante.

La segretaria Elly Schlein sarà ad Amsterdam a una riunione di Verdi e dei socialisti europei, un appuntamento “ in agenda da tempo “. Ma alla manifestazione contro il piano di riarmo Ue a Roma ci sarà anche “ qualcuno del Pd “. Così dal Nazareno si risponde a chi chiede lumi sulla collocazione dem rispetto alla piazza di sabato 21 giugno, organizzata da centinaia di sigle pacifiste, a cui hanno già annunciato la presenza il presidente M5s Giuseppe Conte e i leader di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. “La posizione del partito e di Elly è sempre stata chiara e sempre la stessa: sì a una difesa comune europea, no al riarmo dei singoli Stati, quindi la gran parte dei contenuti della piattaforma della piazza è perfettamente in linea con quello che diciamo”, è la linea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Schlein dà buca alla piazza contro il riarmo Ue: “Impegno in programma da tempo. Ma qualcuno del Pd ci sarà”

