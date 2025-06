Schira | Il Pescara ha mostrato interesse per Nava del Milan

Nicolò Schira scrive che il Pescara è interessato a Lapo Nava, portiere attualmente del Milan, in questo calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Schira: “Il Pescara ha mostrato interesse per Nava del Milan”

In questa notizia si parla di: schira - pescara - nava - milan

