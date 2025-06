Schillaci | L’AI può dare grande contributo anche alla prevenzione

L’intelligenza artificiale, come sottolineato da Schillaci, rappresenta una svolta nel settore sanitario, offrendo strumenti innovativi per la prevenzione. Integrando dati clinici e sanitari, l’AI permette di valutare con precisione il rischio individuale, aprendo la strada a una medicina e prevenzione sempre più personalizzate. Questo approccio non solo migliora l’efficacia delle cure, ma contribuisce anche a ridurre le malattie prima che si sviluppino, rivoluzionando il futuro della salute.

L'Intelligenza artificiale " è uno strumento che può dare un grosso contributo anche nel campo della prevenzione perché mettere insieme i dati dei pazienti, i dati clinici e sanitari, può dare una migliore valutazione del singolo paziente. Si può cioè davvero andare verso una medicina personalizzata ma anche una prevenzione personalizzata identificando precocemente fattori di rischio ma anche persone che sono probabilmente più soggette ad una determinata malattia. Quindi credo che l'IA e lo sviluppo tecnologico possano aiutare la prevenzione e dunque migliorare il nostro Ssn".

