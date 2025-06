Schillaci | Gap e differenze territoriali non devo più appartenere a Ssn

Gli Stati Generali della Prevenzione, conclusisi oggi a Napoli, hanno acceso i riflettori sulle disuguaglianze territoriali nel nostro sistema sanitario. L’obiettivo è ambizioso: eliminare lacune e disparità, affinché la salute sia un diritto garantito ovunque, senza più gap o differenze che diventino ostacoli per i cittadini italiani. È un passo fondamentale verso un sistema più equo e accessibile, in cui ogni individuo possa ricevere le cure di cui ha bisogno, indipendentemente dal luogo di nascita o residenza.

Il bilancio finale degli Stati generali della prevenzione che si sono chiusi oggi a Napoli Roma, 17 giu. (Adnkronos Salute) - "Il nostro obiettivo è chiaro: fare in modo che le parole 'gap' e 'differenze territoriali' non appartengano più al vocabolario della sanità italiana. Ma accanto all'i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Schillaci: "Gap e differenze territoriali non devo più appartenere a Ssn"

In questa notizia si parla di: territoriali - differenze - schillaci - devo

Il 16,9% dei nidi accoglie almeno un bambino disabile, ma con differenze territoriali rilevanti. Il 60% degli istituti sono pubblici a gestione diretta o pubblici in appalto - L’Italia si distingue in Europa per il suo impegno nell’inclusione precoce, con il 169% dei nidi che accoglie almeno un bambino disabile, sebbene con importanti differenze territoriali.

PNRR: CGIL A SCHILLACI, MENO PAROLE E PIÙ FATTI, SU MISSIONE 6 RITARDI PREOCCUPANTI “In merito all'attuazione dei progetti della Missione 6 del PNRR, il Ministro Schillaci si sforza di dispensare ottimismo a piene mani, fingendo di non ved Vai su Facebook

Schillaci: Gap e differenze territoriali non devo più appartenere a Ssn; Schillaci: 'Gap e differenze territoriali non devo più appartenere a Ssn'; Schillaci: Gap e differenze territoriali non devo più appartenere a Ssn.

Schillaci: “Gap e differenze territoriali non devo più appartenere a Ssn” - "Il nostro obiettivo è chiaro: fare in modo che le parole 'gap' e 'differenze territoriali' non appartengano più al ... Riporta tuobenessere.it

Sanità, Schillaci “Il nostro obiettivo è fare in modo che non ci siano più gap territoriali” - NAPOLI (ITALPRESS) – “Il nostro obiettivo è chiaro: fare in modo che gap e differenze territoriali non appartengono più al vocabolario della sanità italiana”. Da gds.it