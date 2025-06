Schianto tra auto e camion lungo l'autostrada BreBeMi | gravissimo un 50enne ferito anche un 52enne

Un incidente impressionante lungo l'autostrada BreBeMi ha coinvolto un'auto e un camion, provocando ferite gravissime e una scena di grande impatto. Nella mattinata del 17 giugno, poco dopo Melzo, le autorità sono intervenute immediatamente per soccorrere i feriti. Tra questi, un uomo di 50 anni in arresto cardiocircolatorio e un 52enne che ha riportato gravi ferite. La tragedia mette ancora una volta in luce la fragilità della sicurezza stradale. Continua a leggere.

Un'auto e un mezzo pesante si sono scontrati nella mattinata del 17 giugno lungo l'autostrada BreBeMi poco dopo l'entrata di Melzo (Milano). Un 50enne è stato ricoverato in arresto cardiocircolatorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

