Schianto sulla Dismano strada chiusa e 7 feriti in ospedale | uno è gravissimo

Un violento schianto sulla Dismano, strada chiusa e sette feriti, di cui uno gravissimo, scuote Ravenna all'alba. L'incidente, avvenuto alle prime luci di martedì, ha coinvolto due auto in collisione: una Ford Fiesta con cinque persone a bordo e un’altra vettura. La dinamica e le cause sono ancora da chiarire, mentre i soccorritori lavorano incessantemente per garantire assistenza e sicurezza. La comunità si interroga sulle cause di questo drammatico impatto.

È di sette feriti il bilancio del brutto incidente stradale avvenuto all'alba di martedì mattina a Ravenna su via Dismano, all'altezza di via Carraia Vangaticcio. Poco dopo le 5.30 due auto, una Ford Fiesta con a bordo 5 persone di origine straniera - che procedeva sulla Dismano verso Cesena - e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Schianto sulla Dismano, strada chiusa e 7 feriti in ospedale: uno è gravissimo

