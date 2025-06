schianto in moto carabiniere portato a torrette

Un grave incidente stradale si è verificato ieri mattina lungo l’Ascoli-Mare, coinvolgendo un carabiniere di 50 anni della caserma di Spoleto. In sella alla sua moto, l’ufficiale è rimasto vittima di uno scontro con un’auto vicino allo svincolo A14, in direzione Ascoli. Le sue condizioni, ora sotto i soccorsi del 118, sono ancora da chiarire, mentre le indagini della polizia stradale proseguono per ricostruire l’accaduto.

Un carabiniere di 50 anni, A. B. della caserma di Spoleto, nella mattina di ieri è rimasto vittima di un serio incidente stradale accaduto in prossimità dello svincolo a14 sull’ Ascoli-Mare, in direzione Ascoli. Il militare viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause in corso d’accertamento da parte della polizia stradale di Ascoli, è entrato in collisione con un’auto. All’arrivo del personale della potes-118, le condizioni del motociclista sono apparse piuttosto complicate, così è stato inviato l’ elisoccorso. Il paziente è stato stabilizzato a bordo dell’ambulanza della potes è poi affidato all’equipaggio dell’eliambulanza che l’ha trasferito al centro Traumatologico dell’ospedale di Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it