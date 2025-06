Schiaffo alla nave Ong Sea-Eyes 5 scatta il fermo amministrativo | Non rispettate le regole Il comandante frigna e provoca

Una recente operazione di salvataggio nel cuore del Mediterraneo ha scatenato polemiche e tensioni tra autorità italiane e la ONG tedesca Sea-Eye. La nave Sea-Eye 5, dopo aver reso possibile il salvataggio di 65 naufraghi, è stata sottoposta a fermo amministrativo per presunte irregolarità nella comunicazione con il centro di coordinamento di Roma. La questione mette in luce come le regole e le responsabilità siano fondamentali in un contesto così delicato.

La nave di soccorso tedesca Sea-Eye 5 è stata fermata dalle autorità italiane nel porto di Pozzallo dopo aver salvato 65 persone da un gommone in difficoltà nel Mediterraneo: tra cui molte donne e diverse persone gravemente ferite. La neve è gestita dalla ong tedesca Sea-Eye ed e stata sottoposta fermo amministrativo. Vari sono i motivi. Il capitano avrebbe mancato di comunicare in modo completo con il centro di coordinamento di Roma. Poi avrebbe rifiutato di trasferire alcune persone alla Guardia Costiera. La nave Ong è accusata di non aver richiesto tempestivamente un porto di sbarco. Infine, dopo essere stata diretta verso Taranto, la Sea-Eye 5 avrebbe aspettato oltre sei ore al largo di Pozzallo invece di dirigersi immediatamente verso la destinazione assegnata.

