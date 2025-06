Schettini | All’esame di Maturità mi presentai con la cartuccera ma poi sono andato in bagno e l’ho buttata Solo ‘testa e cuore'

L'esperienza di Schettini all'esame di maturità racchiude il cuore di una tradizione secolare, fatta di ansie, strategie e sogni di successo. La 'cartuccera', simbolo di preparazione e astuzia, si trasforma in un gesto di autenticità e coraggio, ricordandoci che, alla fine, ciò che conta davvero è portare in sé ‘testa e cuore’. Un insegnamento prezioso per tutti gli studenti alle soglie di un traguardo fondamentale.

Notte prima degli esami, ma soprattutto settimane di toto-tracce che alimentano negli studenti ansie e incertezze. Un campo fertile per preparare la cosiddetta "cartuccera", un espediente materiale ereditato di generazione in generazione che rappresenta il simbolo di questa strategia.

