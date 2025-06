Scherma l’Italia batte la Francia e accede in finale nella sciabola maschile agli Europei

Dopo una prova individuale senza medaglie, gli sciabolatori italiani si riscattano con grinta e determinazione nella finale a squadre degli Europei di Genova. Il quartetto composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri ha superato la Francia in semifinale con un emozionante 45-42, assicurandosi un posto d’onore contro l’Ungheria. La reazione azzurra è stata magistrale, dimostrando che il vero spirito sportivo non si arrende mai...

Dopo una prova individuale chiusa senza medaglie, gli sciabolatori azzurri si riscattano nella prova a squadre degli Europei di Genova. Il quartetto composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri è giĂ certo di conquistare una medaglia, visto che è in finale contro l’Ungheria. Una finale raggiunta grazie alla splendida vittoria in semifinale contro la Francia per 45-42. Ottimo avvio dei transalpini, ma la reazione azzurra arriva con un 8-2 di Curatoli a Pianfetti. Questo è l’assalto che cambia completamente l’inerzia della sfida. Matteo Neri subentra benissimo ad un Gallo in difficoltĂ e mette un 5-2 a Pianfetti e poi Torre prosegue con un 5-1 a Jean Philippe Patrice. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, l’Italia batte la Francia e accede in finale nella sciabola maschile agli Europei

In questa notizia si parla di: finale - francia - europei - scherma

Nations League, che partita tra Spagna e Francia! Finisce 5-4 per gli spagnoli, sarĂ finale con il Portogallo - Una semifinale mozzafiato tra Spagna e Francia nella UEFA Nations League: un incredibile 5-4 per gli spagnoli, che grazie a una spettacolare prestazione si assicurano il pass per la finale contro il Portogallo di CR7.

Piccoli fenomeni crescono. Ci ha provato Matteo Galassi a portare la medaglia dal metallo più prezioso agli Europei di Scherma in quel di Genova. A soli 20 anni l'Azzurro con il punteggio di 15 a 11 si deve arrendere in finale solo l’ucraino Roman Svichkar co Vai su Facebook

Europei Under 23 – Gran finale azzurro: altre due medaglie d’oro a squadre firmate dalle spadiste e dai fiorettisti, sciabolatori d’argento. L’Italia trionfa così nel Medagliere di “Tallinn 2025” sorpassando la Francia; Scherma, Europei Under 23: oro, argento e bronzo per l'Italia nelle prime gare a squadre; Cina battuta, le ragazze della spada in finale! Alle 20.30 contro la Francia per l'oro.

Europei Scherma Genova 2025 : poker di medaglie per gli azzurri. Brilla l'oro di Bianchi nel fioretto - È un momento eccezionale per la nostra scherma, che rafforza ulteriormente il bottino azzurro nelle prime fasi di questi Campionati Europei 2025, portando la delegazione italiana a sette medaglie ... Scrive tg.la7.it

Primo oro Italia agli Europei di scherma con Bianchi nel fioretto - Lo ha conquistato Guillaume Bianchi che nella finale del fioretto ha sconfitto il france ... Come scrive italpress.com