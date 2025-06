Scherma la Nazionale di fioretto femminile sfiderà la Francia nella finale degli Europei

La nazionale italiana di fioretto femminile si appresta a scrivere un’altra pagina di storia agli Europei, affrontando la Francia nella tanto attesa finale. Un duello emozionante tra campionesse in carica e sfidanti agguerrite, che potrebbe regalare all’Italia il quarto oro consecutivo nel torneo. Con Anna Cristino, Alice Volpi, Martina Batini ed Arianna Errigo pronte a dare il massimo, questa partita promette di essere un capolavoro di tecnica e passione.

Tutto come da pronostico. La finale della prova a squadre di fioretto femminile agli Europei sarà Italia-Francia, in una sfida che può essere importantissima in ottica vittoria del medagliere della manifestazione. Il quartetto composto da Anna Cristino, Alice Volpi, Martina Batini ed Arianna Errigo proverà a conquistare il quarto oro consecutivo per l’Italia agli Europei. In semifinale le azzurre hanno dominato contro la Spagna con il punteggio di 45-29. Una sfida che ha visto scendere in pedana Martina Batini al posto di Arianna Errigo, in difficoltà nei quarti contro la Germania. Contro le spagnole, l’Italia non ha mai sofferto allungando quasi subito dai primi assalti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, la Nazionale di fioretto femminile sfiderà la Francia nella finale degli Europei

In questa notizia si parla di: europei - fioretto - femminile - francia

Scherma, Italia agli Europei con la novità Cristino e l’assente Favaretto, ma un fioretto femminile sempre ambizioso - a stagione straordinaria. Nonostante l’assenza di Favaretto, il team azzurro si prepara a dimostrare che anche con qualche ostacolo la passione e la determinazione possono fare la differenza, mantenendo vivo il sogno di conquistare il podio europeo.

Errigo, Volpi, Cristini. Gli Europei di Scherma in quel di Genova sembravano portarci ad una clamoroso zero nel medagliere. Fortunatamente ci ha pensato Martina Batini a tenere alto l'onore del fioretto femminile conquistando una preziosa medaglia di bronz Vai su Facebook

Europei Under 23 – Gran finale azzurro: altre due medaglie d’oro a squadre firmate dalle spadiste e dai fiorettisti, sciabolatori d’argento. L’Italia trionfa così nel Medagliere di “Tallinn 2025” sorpassando la Francia; Da Klagenfurt e Colmar, fino a Barcellona: doppio Circuito Europeo per la Spada Under 17 e Under 23, in Spagna prova Satellite di fioretto; Olimpiadi, 6° giorno: oro di Bellandi (judo) e De Gennaro (canoa). Argento nel fioretto donne.

Europei scherma, Galassi argento clamoroso nella spada, Santarelli di bronzo: l'Italia avvisa Francia e Ungheria - Due medaglie per gli azzurri nella seconda giornata di gare della rassegna continentale in corso a Genoa, delude Di Veroli, costretto a fermarsi agli ottavi ... Si legge su sport.virgilio.it

Bianchi vince l’oro europeo nel fioretto: "Lo volevo tantissimo" - Guillaume Bianchi , con una serie di stoccate impeccabili, ha conquistato il titolo di campione d’Europa nel fioretto individuale, imponendosi in finale sul francese Anas Anane con un netto 15- Lo riporta informazione.it