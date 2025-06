Schengen lo spazio libero compie 40 anni | ma è sempre meno libero

Il 40° anniversario di Schengen ci ricorda un traguardo fondamentale per l’Europa: la più vasta area di libera circolazione al mondo. Un successo che ha rivoluzionato la mobilità di oltre 450 milioni di cittadini, ma che oggi si trova a fronteggiare nuove sfide. Mentre alcuni celebrano, altri assistono a un progressivo restringimento di questa libertà storica. È giunto il momento di riflettere sul futuro di uno spazio che dovrebbe rimanere simbolo di libertà e integrazione.

Bruxelles, 17 giugno 2025 – Ieri, di fronte ad un aula quasi vuota, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha definito Schengen un “ grande successo per l’Unione europea ”. Di fatto. l’accordo firmato ormai 40 anni fa – era il 19 giugno 1990 – ha istituito la più grande area al mondo di libera circolazione di beni, servizi e persone, permettendo oggi a più di 450 milioni di cittadini europei di potersi spostare liberamente fra i vari Paesi senza essere sottoposti a controlli di frontiera. Dello spazio Schengen fanno parte 25 dei 27 Stati membri della UE – Cipro è in via di applicazione della normativa comunitaria in materia, mentre l’Irlanda mantiene ancora i controlli alle frontiere – cui si aggiungono anche Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net