Scatto Napoli per Lucca sarà lui il rinforzo in attacco | cosa manca per chiudere la trattativa

Il Napoli si prepara a chiudere un altro colpo importante, puntando con decisione su Lorenzo Lucca dell’Udinese. Dopo gli arrivi di De Bruyne e Marianucci, i tifosi azzurri sognano già un’ultima stretta decisiva per portare in maglia partenopea l’attaccante che può fare la differenza. Ma cosa manca ancora per siglare il tanto desiderato accordo? La risposta si trova nei dettagli che potrebbero fare la differenza tra un sogno e una realtà concreta.

