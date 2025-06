Scarlett Johansson risponde diretta alla domanda se apparirà in Avengers | Doomsday | Non hai visto Endgame per l’amor del cielo?

Scarlett Johansson, iconica protagonista di Black Widow, risponde senza mezzi termini alle voci sul suo possibile cameo in Avengers: Doomsday. La star si mostra decisa: la sua Natasha Romanoff non tornerà , sottolineando che la sua morte in Endgame è definitiva. Tra aspettative e realtà , l’attrice conferma che il suo personaggio si congeda definitivamente dal Marvel Cinematic Universe. Ma cosa ci riserverà il futuro per questa eroina indimenticabile?

Mentre il cast di Avengers: Doomsday sarĂ molto ampio, una star del Marvel Cinematic Universe è categorica nell’affermare che non farĂ parte del cast. La protagonista della serie Scarlett Johansson ha sempre sostenuto che la morte del suo personaggio in Avengers: Endgame è definitiva e che il suo film da solista, Black Widow, rimarrĂ il suo canto del cigno. Nonostante ciò, il pubblico ipotizza che potrebbe comunque apparire, soprattutto perchĂ© Robert Downey Jr. tornerĂ nell’MCU nonostante la morte del suo personaggio originale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

