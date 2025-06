Scarlett Johansson | 10 cose che forse non sai sull’attrice

scoperto che Scarlett Johansson nasconde ancora molte sorprese. Dalla sua carriera variegata ai suoi interessi nascosti, questa attrice affascina e sorprende a ogni passo. Scopri con noi le 10 curiosità più sorprendenti sulla star che forse non conoscevi, per conoscerla meglio oltre il glamour e lo schermo. Preparati a scoprire un lato inedito di una delle icone più amate del cinema internazionale.

Scarlett Johansson è una di quelle star che riescono a far parlare di sé senza selfie e senza social media: presentissima nel cinema americano da parecchi anni, ha un talento eccezionale, una bellezza invidiabile, ed è una donna impegnata politicamente. È conosciuta per il suo muoversi con naturalezza tra grandi blockbuster e il cinema indipendente. Negli ultimi anni si è infatti distinta una delle eroine del MCU, ma ha anche ottenuto importanti riconoscimenti per progetti più autoriali, con cui ribadisce tutto il suo grande amore per la recitazione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: scarlett - johansson - cose - forse

Scarlett Johansson: «Da adolescente mi sono sentita sfruttata, passavano il tempo a fissarmi le labbra» - Scarlett Johansson, icona di bellezza e talento, racconta la sua esperienza da adolescente, segnata da sguardi opprimenti.

La Recensione Cosa ci fanno Scarlett Johansson, Margot Robbie, Adrien Brody, Tom Hanks, Edward Norton, Jeff Goldblum, Steve Carell, Tilda Swinton, Matt Dillon e Willem Dafoe nella stessa pellicola? ANCORA DOBBIAMO CAPIRLO. Sì perché questa Vai su Facebook

Scarlett Johansson compie 40 anni: vi raccontiamo la storia d'amore con la moda in 5 curiosità che forse non conoscete; Cannes 2025, il festival degli esordi eccellenti – ma non necessariamente il contrario; Thunderbolts*, Marvel cambia l'asterisco e i fan forse sanno già cosa significa!.

I 30 anni di Scarlett Johansson - intanto è uscito Interstellar, e forse McConaughey si è portato in vantaggio, a metterla in questi termini). Riporta ilpost.it

Scarlett Johansson: «Arriva il giorno in cui capisci quanto vali» - «Molte cose sono cambiate e forse ciò è dipeso anche da me: arriva il giorno in cui ti conosci meglio e capisci quanto vali. Scrive donnamoderna.com