Scarlato | Napoli Marianucci? Lo spazio lo troverà Beukema insidierà i titolari

Gennaro Scarlato, ex calciatore e attuale allenatore, analizza la sorprendente nomina di Gennaro Gattuso come commissario tecnico della Nazionale italiana. Tra riflessioni sul percorso di Gattuso e il contesto recente che ha portato a questa decisione improvvisa, le sue parole offrono uno sguardo approfondito su un momento cruciale per il calcio italiano. Scarlato si lascia andare a considerazioni che coinvolgono i tifosi e gli appassionati, rendendo ancora più avvincente questa scelta inaspettata.

A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gennaro Scarlato, allenatore ed ex calciatore del Napoli. Queste le sue parole: Scarlato, Gennaro Gattuso come commissario tecnico della Nazionale italiana è la scelta giusta? Le piace?. “È una scelta particolare, per come è avvenuto l’esonero di Spalletti. Nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del genere. Quindi. buon per lui! Viene da un’esperienza estera e ha il carattere giusto per guidare la Nazionale. Noi fummo i primi due, con la legge Bosman, ad andare all’estero. Lui andò ai Rangers, io al Chelsea. Facemmo il viaggio insieme. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com