Scarafaggi sporcizia e anche i topi nella farina di un panificio-pasticceria | i Nas multano il titolare bloccati 460 quintali di alimenti

Con l’arrivo dell’estate, la sicurezza alimentare diventa ancora più cruciale. I Carabinieri del Nas di Parma hanno intensificato i controlli per garantire qualità e igiene, scoprendo gravi irregolarità in un panificio pasticceria: scarafaggi, topi e 460 quintali di alimenti bloccati. La responsabilità del titolare è stata evidente, con sanzioni e sequestri che sottolineano l’importanza di rispettare le norme. La tutela dei consumatori resta una priorità imprescindibile.

Con l'approssimarsi della stagione estiva, i Carabinieri del Nas di Parma hanno intensificato l'attività di controllo a tutela della salute pubblica, con ispezioni mirate presso attività alimentari, strutture ricettive e aziende agroalimentari. A Parma, il Nas ha eseguito un'ispezione.

