Scambio con Lookman | 60 milioni e addio Juventus

Il calcio mercato si infiamma con l’affare Lookman: un possibile scambio che potrebbe portare a 60 milioni e segnare la fine dell’avventura juventina. L’Atalanta, desiderosa di valorizzare il suo gioiello, apre le porte a nuove trattative, con il Napoli in prima linea come protagonista assoluto. La suggestiva prospettiva di un addio alla Juventus apre nuovi scenari per il futuro di Lookman nel campionato italiano.

Nuova idea di scambio per arrivare ai 60 milioni richiesti dall'Atalanta per Ademola Lookman. Arrivano importanti novità sul suo futuro È senza dubbio il Napoli campione d'Italia la grande protagonista dell'inizio del calciomercato estivo. Il club di De Laurentiis, dopo la permanenza di Conte, ha già annunciato Marianucci ed il super colpo a parametro zero De Bruyne. Lookman via dall'Atalanta: pronto lo scambio in Serie A. Addio alla Juventus (Foto LaPresse) – calciomercato.it Il mercato degli azzurri, però, è solamente all'inizio. Conte vuole rinforzi anche in attacco ed in cima alla lista c'è Ademola Lookman.