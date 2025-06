Scala | intervento d' urgenza per salvare il signor Antonio la sindaca consente l' atterraggio dell' eliambulanza in piena notte

Nel cuore della notte, la sindaca di Scala ha dimostrato ancora una volta il suo straordinario spirito di solidarietà e dedizione. Con un gesto rapido e deciso, ha autorizzato l’atterraggio dell’eliambulanza al campo sportivo comunale, salvando la vita del signor Antonio. Un esempio di vera leadership che ci ricorda quanto il senso civico possa fare la differenza nelle ore più buie. La sua azione rimarrà sempre impressa nella memoria della comunità.

Sindaca dal cuore d'oro, quella di Scala: a dimostrarlo, il suo gesto dell'altra notte quando, svegliata intorno alle 2, si è precipitata al campo sportivo comunale per aprirlo e consentire l’atterraggio dell’eliambulanza chiamata a trasportare d’urgenza un ferito grave di Ravello all’ospedale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Scala: intervento d'urgenza per salvare il signor Antonio, la sindaca consente l'atterraggio dell'eliambulanza in piena notte

