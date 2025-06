Sbloccati i fondi dal Comune | la Settimana dello Sport si fa

Fondi destinati alla Settimana dello Sport 2025 a Castelfidardo, garantendo così un evento ricco di energia e passione per tutta la comunità. Dopo settimane di attesa e il supporto crescente dei cittadini, la buona notizia arriva come un respiro di sollievo: i fondi sono stati sbloccati e l’evento sarà realtà. La volontà di collaborare e superare le difficoltà dimostra quanto lo sport possa unire e rafforzare il nostro territorio.

La Settimana dello Sport 2025 di Castelfidardo si farà. "Nei giorni successivi alla nostra lettera aperta alla cittadinanza, tante cose sono cambiate. Alcune in meglio, altre restano difficili da digerire. Ma una cosa è certa: la vicinanza ricevuta da tantissimi cittadini, da alcune forze politiche e da chi ci conosce da anni ha fatto la differenza – dice il circolo Acli Crocette -. La Giunta comunale ha comunicato la decisione di sbloccare il contributo 2024 di cinquemila euro, su cui avevamo fatto affidamento per costruire l'edizione dello scorso anno. È stata stanziata una cifra simile anche per il 2025, qualora l'edizione venga realizzata.