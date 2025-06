Sarri | Il Napoli ha capito che gli investimenti sono importanti Con me 18 milioni erano un problema

Maurizio Sarri, l’allenatore che ha rivoluzionato il Napoli, riflette sul valore degli investimenti e sulla crescita del club. Con parole che denotano passione e pragmatismo, Sarri sottolinea come il calcio sia un equilibrio tra talento e strategia economica. La sua esperienza a Napoli e ora alla Lazio ci mostra che investire è fondamentale per competere ai massimi livelli. È un insegnamento che parla a tutte le squadre in cerca di successo duraturo.

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista ad Alfredo Pedullà, andata in onda ieri sera a Sportitalia. A seguire quanto si legge dal portale del noto giornalista. Le parole di Sarri. «Mi scappa da sorridere quando mi dicono: ‘Certe squadre che hai allenato dopo non giocano come il tuo Napoli’. Sarebbe controproducente, perché non ci sono più squadre con quelle caratteristiche di gioco. Mi sarebbe piaciuto riavere un altro Napoli, è il calcio che mi dà più soddisfazione e gusto. Ma se alleno Immobile non posso farlo giocare come Mertens, sono profili diversi. La mia esperienza alla Lazio non posso racchiuderla negli ultimi tre mesi che non sono andati bene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it