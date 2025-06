Sarah Jessica Parker difende Carrie Bradshaw | Ha sbagliato spesso ma è stata giudicata troppo duramente

Sarah Jessica Parker, interprete di Carrie Bradshaw da oltre vent'anni, rompe il silenzio e difende il suo iconico personaggio dalle accuse e critiche incessanti. Dopo anni di giudizi severi sulle scelte sentimentali di Carrie, l’attrice sceglie di evidenziare la complessità e le sfumature di una delle figure più amate di Sex and the City. È giunto il momento di riconsiderare il personaggio nel suo contesto e apprezzarne la vera essenza. La sua difesa ci invita a riscoprire il vero spirito di Carrie.

L'attrice prende le difese del suo iconico personaggio di Sex and the City e And Just Like That, spesso criticato per le sue scelte sentimentali. Carrie Bradshaw, protagonista indiscussa di Sex and the City e And Just Like That, è stata per anni al centro di forti critiche da parte dei fan. Ora è la stessa Sarah Jessica Parker, che la interpreta da oltre due decenni, a intervenire per mettere in prospettiva il modo in cui il pubblico ha giudicato Carrie nel tempo. Sarah Jessica Parker difende il suo personaggio In una recente intervista concessa a HuffPost UK, l'attrice ha riflettuto sulle reazioni spesso polarizzate degli spettatori: "Trovo curioso che Carrie venga tanto condannata, mentre i protagonisti maschili - anche quando sono personaggi moralmente ambigui . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sarah Jessica Parker difende Carrie Bradshaw: "Ha sbagliato spesso, ma è stata giudicata troppo duramente"

