Saracino alcol test sì ma solo su richiesta dei quartieri L' esito del tavolo tecnico

Gli alcol test, pensati quale strumento di prevenzione e tutela, saranno effettuati su richiesta dei quartieri, garantendo così un controllo più mirato e responsabile durante la Giostra del Saracino. Questa misura, decisa dal questore di Arezzo, Maria Luisa Di Lorenzo, mira a preservare l’incolumità di tutti i partecipanti e spettatori, promuovendo un’atmosfera sicura e festosa. La collaborazione tra autorità e comunità sarà fondamentale per il successo di questa iniziativa.

