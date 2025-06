Sara Franceschi rivede la luce | Un anno e mezzo tosto per il problema fisico McIntosh mostro inavvicinabile

Sara Franceschi rivede la luce dopo un anno e mezzo di sfide intense, tra problemi fisici e ostacoli apparentemente insormontabili. La nuotatrice livornese, protagonista dell’ultima puntata di “Swin Zone”, ha condiviso con emozione il suo percorso di rinascita e determinazione. Con una forza ammirevole, ha iniziato proprio da questo aspetto, facendo un passo concreto verso il recupero e il nuovo inizio. La sua storia è un esempio di resilienza e passione che ispira tutti noi.

Sara Franceschi è stata la graditissima ospite dell'ultima puntata di "Swin Zone", trasmissione dedicata al nuoto in onda sul canale YouTube di OA Sport. La nuotatrice livornese, specialista dei 200 e 400 misti, si è raccontata a 360° con Enrico Spada ed Aglaia Pezzato, in un momento di grande ripartenza dopo diversi problemi fisici che hanno rallentato la sua carriera. La mistista classe 1999 ha iniziato proprio da questo aspetto, facendo un po' il punto della situazione sul suo infortunio alla spalla destra: " Sto migliorando – sorride – non nego che ogni tanto spunta ancora il dolore, ma sono seguita giorno per giorno nel migliore dei modi e tutti gli esercizi che faccio assieme alle terapie mi permettono di allenarmi senza problemi".