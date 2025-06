Sapori musica e divertimento | la Festa della pizza a Gazzola

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile alla Festa della Pizza a Gazzola! Sabato 12 luglio, il Campo Sportivo si trasformerà in un tripudio di sapori, musica coinvolgente e divertimento per grandi e piccini. Con pizze al forno a legna, birra e cocktail a soli 5 euro, l’atmosfera sarà esplosiva. Non mancare: ti aspettiamo per celebrare insieme una serata ricca di allegria e gusto, perché questa festa è un appuntamento da non perdere!

Sabato 12 luglio al Campo Sportivo di Gazzola un evento imperdibile con una serata ad ingresso libero ricca di sapori, musica e divertimento. Pizze al forno a legna 5 euro Birra&Cocktail per rinfrescarti Programma: - ore 19: Aperitivo by Gazzola Beach Club; - ore 19,30: Apertura stand.

In questa notizia si parla di: sapori - musica - divertimento - gazzola

