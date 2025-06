Santo Stefano Magra | 2 auto si ribaltano in via Cisa Vecchia scattano i controlli

A Santo Stefano Magra, due incidenti in rapida successione hanno scosso la tranquillità di via Cisa Vecchia, dove le auto si sono ribaltate, richiamando immediatamente l'attenzione delle autorità. Per garantire maggiore sicurezza, il comando della polizia locale, guidato dal comandante Maurizio Perroni, ha intensificato i controlli in questa zona strategica, spesso usata come scorciatoia per evitare il traffico sulla Statale 62. La sicurezza dei cittadini resta la priorità assoluta.

Santo Stefano Magra (La Spezia), 17 giugno 2025 – Ben due auto, nell'arco di poco tempo, sono uscite di strada in via Cisa Vecchia. Per questo il Comando della polizia locale di Santo Stefano Magra con a capo il comandante Maurizio Perroni, ha predisposto una serie di servizi di polizia stradale in quel tratto, utilizzata spesso per evitare il traffico sulla Statale 62 della Cisa. In particolare i servizi degli agenti della polizia locale, con cadenza settimanale e a vari orari, sono mirati proprio all’accertamento di eventuali violazioni per eccessiva velocità e per transito in assenza del permesso Ztl. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Santo Stefano Magra: 2 auto si ribaltano in via Cisa Vecchia, scattano i controlli

