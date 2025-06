santa venerina arrestati due uomini per rapina e spaccio di droga

A Santa Venerina, i Carabinieri hanno smantellato un pericoloso giro di spaccio e rapina, arrestando due uomini di 29 e 38 anni. L’intervento è scaturito da un episodio violento nei pressi di via Mazzini, che ha sollevato l’attenzione delle forze dell’ordine. Scopri tutti i dettagli di questa vicenda e come le forze di sicurezza continuano a proteggere la comunità . Resta aggiornato su DayItalianews.

L'aggressione nei pressi di via Mazzini. Due uomini di 29 e 38 anni, residenti a Santa Venerina, sono stati arrestati dai Carabinieri delle Stazioni di Santa Venerina e Riposto con l'accusa di rapina aggravata in concorso e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di qualche giorno fa, quando un 47enne stava parcheggiando la propria auto nel garage di casa, nei pressi di via Mazzini. All'improvviso, è stato aggredito da un uomo armato di mazza da baseball, che lo ha colpito al braccio. La vittima è riuscita a rifugiarsi nel garage, mentre l'aggressore si impossessava dell'auto ancora accesa, dandosi alla fuga.