Sansepolcro è polemica sulla raccolta differenziata nel centro storico

Sansepolcro si riempie di discussioni sulla raccolta differenziata nel cuore della città. Il Comune, in partnership con Sei Toscana, ha organizzato giornate straordinarie per consegnare i kit porta a porta a chi ancora non li ha ritirati. Un’occasione importante per migliorare il rispetto ambientale e rafforzare la collaborazione tra cittadini e amministrazione. Non perdere questa opportunità: ecco quando e dove ritirare il tuo kit!

Il Comune di Sansepolcro, in collaborazione con Sei Toscana, ha previsto nuove giornate straordinarie per consentire il ritiro del kit porta a porta a chi non abbia ancora provveduto. I kit possono essere ritirati presso le Logge Comunali di via Matteotti nei seguenti giorni: giovedì 19 dalle 17.

